Descubra porque Erick Jacquin se afastou do MasterChef 2025

Nos bastidores, o clima é de total tranquilidade. A emissora afirmou que o afastamento foi planejado com antecedência e tratado como um “respiro necessário” para o chef, após uma década de gravações intensas. A decisão recebeu apoio da equipe e dos colegas de bancada. Enquanto isso, o público segue acompanhando as provas e torcendo pela volta do carismático francês, que já se tornou parte essencial da identidade do programa.