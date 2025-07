Anvisa interdita medidor de glicose reprovado em teste da Fiocruz

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar de três lotes do medidor de glicose sanguínea OK PRO, importado e comercializado pela empresa Biomolecular Technology. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (28).

A medida foi tomada após testes realizados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que identificaram falhas nos critérios de rotulagem, conformidade, repetibilidade e reprodutibilidade. De acordo com a Anvisa, os problemas encontrados podem comprometer a precisão das medições e, consequentemente, colocar em risco o tratamento de pacientes com diabetes.

Lotes interditados: