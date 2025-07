Conselho de Medicina proíbe anestesia para fazer tatuagens; veja

A única exceção à nova regra são os casos de tatuagens indicadas por médicos para fins de reconstrução de partes do corpo.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou nesta segunda-feira (28) uma resolução que proíbe o uso de sedação, anestesia geral ou bloqueios anestésicos periféricos para a realização de tatuagens. A medida, que já está em vigor, abrange procedimentos de todos os tamanhos e em qualquer parte do corpo.

A decisão do CFM ocorre meses após o caso do empresário e influenciador Ricardo Godoi, de 46 anos, que faleceu em janeiro deste ano em um hospital particular de Itapema (SC) após supostamente ter recebido anestesia geral para fazer uma tatuagem.

A utilização de anestesia ou sedação para tatuagens era uma prática comum entre diversas personalidades e influenciadores, como MC Cabelinho, Rafaella Santos (irmã de Neymar), Igor Kannário, MC Daniel, DJ Gustavo O Brabo, entre outros.

Diferenças entre sedação e anestesia geral

Especialistas ressaltam as diferenças entre os dois procedimentos: