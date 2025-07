Astrônomos de Harvard não descartam origem alienígena de cometa

Em outubro, o 3I/ATLAS ficará temporariamente oculto atrás do Sol, do ponto de vista terrestre. Os autores destacam que esse período coincide com o momento ideal para a realização de manobras de desaceleração orbital, caso o objeto possua controle de navegação.

Aceleração não explicada

Observações preliminares apontam que o cometa apresenta aceleração não compatível com forças gravitacionais conhecidas. Esse tipo de variação foi registrada também no objeto 1I/‘Oumuamua, observado em 2017.

No caso do 3I/ATLAS, a ausência de emissões comuns em cometas, como liberação de gases, leva os pesquisadores a considerar outras possibilidades. Entre elas, o uso hipotético de velas solares — estruturas já teorizadas em tecnologias de propulsão — que poderiam explicar o deslocamento e as mudanças de velocidade.