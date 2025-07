Nuvem em formato de cruz surge no céu e intriga moradores; veja

Uma imagem capturada no céu de Sydney, na Austrália, tem repercutido nas redes sociais nas últimas semanas. O registro, feito durante a Sexta-Feira Santa deste ano, mostra uma formação luminosa semelhante a uma cruz entre as nuvens.

O que dizem os especialistas

De acordo com meteorologistas ouvidos pelo portal Times of India, a formação foi resultado de um fenômeno óptico natural. A explicação envolve a interação da luz da Lua com nuvens densas, ventos em alta velocidade e outros fatores atmosféricos comuns em períodos de instabilidade climática.

Ainda segundo os especialistas, esse tipo de evento pode ocorrer quando a luz atravessa diferentes camadas de nuvens com orientação específica, criando formas reconhecíveis no céu.

Reações nas redes sociais