Em MG: Jovem de Piracicaba que sumiu por 13 dias é encontrado

A mãe de Pedro, emocionada, agradeceu a todos que contribuíram com informações, orações e palavras de apoio durante os dias mais sombrios de sua vida.

Apesar do alívio com o desfecho positivo, o mistério sobre os motivos do desaparecimento ainda permanece. A família, agora, busca acolher o jovem e entender o que o levou a se distanciar de forma tão repentina.