Associação dos Ex-Alunos do Sud Mennucci elege nova diretoria

O atual presidente, Adolpho Queiroz, compartilhou com os colegas o entusiasmo dos ex-alunos do colegial de 1975, que este ano completam 50 anos de formatura. Um grupo articulado em um aplicativo de mensagens já reúne mais de cem participantes da turma, todos engajados na organização de uma confraternização especial e do evento de dezembro.

A diretoria agora busca contato com ex-alunos do colegial de 2000, que celebram 25 anos de formados, além dos normalistas de 1975, que também serão homenageados. Interessados em participar do evento podem entrar em contato com o presidente pelo e-mail adolphoqueiroz97@gmail.com.