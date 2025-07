Estudantes da Esalq passam mal e Vigilância analisa restaurante

Responsável pela gestão do restaurante, a empresa Nutribem Alimentação e Serviços informou que colaborou com todas as diligências e destacou que nenhuma falha foi identificada durante a inspeção. A equipe da Vigilância também não encontrou irregularidades na cozinha.

Em nota, a Nutribem reforçou que trabalha com protocolos sanitários rigorosos e que análises internas não apontaram anomalias nos alimentos. “Contamos com uma equipe técnica qualificada e seguimos os mais altos padrões de segurança alimentar”, afirmou a empresa.

Esalq diz que reforçará orientações de higiene

A Prefeitura do Campus da Esalq/USP declarou que a empresa terceirizada atua dentro das normas sanitárias vigentes e que a segurança dos usuários está sendo preservada. Mesmo com os resultados negativos para contaminação, a administração informou que vai reforçar as orientações de boas práticas aos frequentadores do restaurante.