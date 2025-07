Surto misterioso atinge estudantes da ESALQ em Piracicaba

Will Baldine/JP

Alunos da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP), em Piracicaba (SP), relataram sintomas como diarreia, febre e vômito após realizarem refeições no Restaurante Universitário (Rucas). Segundo relatos enviados por estudantes, pelo menos 11 denúncias foram feitas até o momento da publicação desta matéria.

A estudante Hevellyn Talissa dos Santos informou que esteve no local na tarde de quarta-feira (16) e começou a apresentar sintomas horas depois. “Eu fui almoçar no Rucas na quarta à tarde e, umas duas horas depois, começou a me dar azia. Logo depois eu vomitei. E durante a noite tive febre”, disse. A estudante procurou atendimento médico em um pronto-socorro na manhã de quinta-feira (17).