Jovem morre no hospital após acidente com marido embriagado

Maria Eduarda Garcia Borelli, conhecida como Duda, perdeu a vida aos 20 anos após um acidente violento no último domingo (20), na Via Expressa, em Araraquara. Ela teve a morte confirmada pela Santa Casa nesta quinta-feira (24), após quatro dias internada em estado gravíssimo.

Duda estava no carro com o marido, de 26 anos, que dirigia um Audi A3 em alta velocidade e sob efeito de álcool. O teste do bafômetro apontou 0,39 mg/l, valor acima do limite legal. Ele relatou à polícia que perdeu o controle do veículo após o pneu estourar. A força do impacto foi tão intensa que o carro se partiu ao meio.