Homem morto em acidente na SP 147 em Piracicaba é identificado

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas rapidamente, mas apenas puderam constatar o óbito da vítima.

Agentes da Polícia Rodoviária, do Corpo de Bombeiros e técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), trabalharam para controlar o tráfego e garantir a segurança dos motoristas que passavam pela via. O fluxo de veículos chegou a ser parcialmente interrompido.

Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para realizar os levantamentos técnicos. As causas do acidente seguem sob apuração.