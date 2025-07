Raízen faz carreata para conscientizar sobre riscos de incêndios

Com a chegada da temporada de seca, que aumenta os riscos de incêndios e propagação de fogo em áreas de canaviais, matas e nas proximidades de rodovias, a Raízen retoma suas carreatas com foco na conscientização da população.

Uma delas será realizada na cidade de Piracicaba, neste sábado (26/7), às 8h, com início na Praça de Santa Teresinha (Rua Adelmo Cavagioni). O trajeto seguirá o seguinte percurso: Rua Adelmo Cavagioni (Supermercado Pague Menos), Avenida Cristóvão Colombo, Rodovia Hermínio Petrim, Avenida Limeira (Shopping Piracicaba), Avenida Centenário (ESALQ), Avenida Independência (Santa Casa), Avenida José Micheletti (Terminal Central), Avenida Armando de Salles Oliveira, Avenida Barão de Serra Negra, Rodovia Hermínio Petrim, Avenida Cristóvão Colombo, Rua Virgílio da Silva Fagundes, retornando para Rua Adelmo Cavagioni (Praça de Santa Terezinha), levando informação e orientação para toda a comunidade.

Durante o trajeto, será realizada uma blitz com a distribuição de cartilhas que apresentam as ações de prevenção da companhia, além de orientações práticas para evitar focos de incêndio. O material também informa como a população pode solicitar ajuda ao identificar fumaça, por meio do canal da companhia, 0800 770 22 33, além de poder contar com o apoio do Corpo de Bombeiros, pelo número 193. Participam também da carreata: Prefeitura, Semuttran, fornecedores de cana e Corpo de Bombeiros.