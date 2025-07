Cidadania Italiana: Corte define direito a descendência no dia 31

A Corte Constitucional da Itália se pronunciará sobre a constitucionalidade do reconhecimento da cidadania italiana por ius sanguinis — ou seja, por laço sanguíneo — sem limite de gerações no próximo dia 31. O parecer deve ser emitido antes do recesso do Judiciário, que se inicia em 1º de agosto. Informação do portal Italianismo.

A audiência, realizada em 24 de junho em Roma, foi convocada após o Tribunal de Bolonha levantar dúvidas sobre a validade do artigo 1º da Lei nº 91/1992, que atualmente embasa o modelo de cidadania italiana por descendência. Outros tribunais, como os de Milão, Florença e Roma, também suspenderam processos semelhantes, aguardando a definição da Corte Constitucional.

Novas regras em análise e argumentos da defesa