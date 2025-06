Corte Italiana discute futuro da cidadania por descendência; veja

O advogado Antonio Cattaneo apresentou uma análise técnica, citando precedentes da Corte de Cassação e da própria Corte Constitucional. Ele defendeu que "a cidadania não se restringe à presença física em território nacional. É um elo cultural, histórico e jurídico com o povo italiano, dentro e fora da Itália", e que a Constituição italiana nunca previu limitações geracionais ou de residência para os descendentes. Cattaneo criticou a nova lei por ser discriminatória, violar o princípio da irretroatividade e ferir o artigo 3º da Constituição, que garante igualdade perante a lei.

Impacto nos processos e expectativas

Milhares de processos de cidadania estão pendentes na Itália, muitos iniciados antes da nova norma. A decisão da Corte pode anular as restrições, caso declare a nova lei inconstitucional, ou estabelecer um precedente jurídico inédito que limitará um direito até então considerado permanente.

A audiência teve um caráter simbólico, com a presença de representantes da comunidade italiana no exterior, especialmente da América do Sul. O Presidente Sergio Mattarella, em discurso recente, enfatizou a importância da história da migração para a identidade nacional, pedindo que a recente legislação fosse "meditada".



A Corte ainda não divulgou a data para proferir sua decisão. Independentemente do resultado, a audiência de 24 de junho de 2025 já é considerada um marco na história jurídica italiana, confrontando as escolhas legislativas do Estado com sua própria identidade nacional. A comunidade italiana no exterior foi amplamente defendida. No Brasil, há aproximadamente 32 milhões de descendentes de italianos, segundo dados da Embaixada italiana. Mais de 730 mil brasileiros têm a dupla cidadania.