Muralha Paulista: Piracicaba adere tecnologia no combate ao crime

Criado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), o Muralha Paulista integra as câmeras de monitoramento dos municípios ao sistema estadual, permitindo a identificação imediata de foragidos da Justiça, pessoas desaparecidas e veículos roubados ou furtados. Em Piracicaba, a plataforma foi implementada junto ao já existente Centro de Inteligência Integrada de Piracicaba (CIIP), que centraliza todo o videomonitoramento do município.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, anunciou a adesão ao programa Muralha Paulista, do Governo do Estado de São Paulo. A ferramenta de monitoramento e combate à criminalidade em tempo real já está em pleno funcionamento na cidade desde junho deste ano, prometendo um reforço significativo na segurança local.

"Estamos trabalhando desde janeiro para que essa adesão fosse possível, com ações que incluíram análises jurídicas e de compatibilidade tecnológica, e agora concretizamos essa importante parceria com o governo do Estado, que irá melhorar a segurança da nossa cidade como um todo", avaliou o prefeito Helinho Zanatta.

Segurança pública e tecnologia

O sistema opera com uma avançada tecnologia de pesquisa de placas, que permite a identificação rápida de veículos com registros de roubo ou furto. No caso de indivíduos, o Muralha Paulista cruza informações com o Banco Nacional de Mandados de Prisão, emitindo alertas para o centro de operações em caso de correspondência.

"O maior benefício que o sistema traz é a segurança. Conseguimos monitorar a criminalidade, o que resulta em queda nos índices de crimes do município", afirmou Wagner Marchi, secretário-executivo de Segurança Pública. Marchi também destacou os planos da Administração para ampliar o parque de monitoramento em prédios públicos e áreas comuns, com previsão de 100% de cobertura até o final do ano.