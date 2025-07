11 milhões de afetados: vazamento de dados do Pix acende alerta

Por sua vez, o Banco Central comunicou ter adotado todas as ações necessárias para apurar detalhadamente o caso. Apesar de o incidente ter sido considerado de baixo impacto potencial para os usuários e a comunicação não ser exigida por lei, o BC decidiu divulgar a ocorrência em nome do princípio da transparência. A autarquia também prometeu detalhar o ocorrido em uma página específica em seu site, dedicada a comunicar todas as exposições e vazamentos de dados relacionados ao Pix desde sua criação.