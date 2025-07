Anvisa proíbe suplemento de vitamina D e ômega 3; saiba quais

De acordo com a Anvisa, o erro no prazo de validade compromete significativamente a segurança do uso do suplemento. A ingestão de produtos vencidos ou com validade duvidosa pode ter sérias consequências para a saúde, especialmente no caso de produtos com ácidos graxos, como o ômega 3. A agência explica que, dependendo do tempo e das condições de armazenamento, a oxidação desses compostos pode gerar substâncias tóxicas.

A vitamina D, outro componente do D-Ômega, também perde estabilidade com o tempo, o que reduz a eficácia do produto e pode prejudicar pessoas com deficiência nutricional. Ou seja, o erro no prazo de validade impacta tanto a segurança quanto o benefício nutricional esperado do suplemento.



A suspensão dos lotes do D-Ômega se insere em um contexto de maior fiscalização da Anvisa sobre alimentos e suplementos em 2025. A agência tem intensificado suas ações, e até o momento, já puniu mais de 100 marcas, resultando na retirada de diversos produtos do mercado por problemas de qualidade e riscos sanitários.