Comida na Rua: festival terá mais de 60 opções de pratos

Entre as opções do cardápio estão panceta de rolo com pamonha grelhada, pintado na brasa, talharim com lagosta ao pesto de pistache, ravioli de cabotiã com gorgonzola, isca de jacaré, bolinho de bacalhau, kibe de coalhada seca, torresmo de rolo com batatas rústicas e salada, escondidinho de cabotiã com frutos do mar e creme brullé, bolinho de cupim com mussarela, gyozas, porção de quiabo empanado, nhoque artesanal ao molho cremoso de espinafre e parmesão, além de pizzas e hamburguers.

“Piracicaba é muito rica na diversidade gastronômica e isso fica evidente no cardápio que será oferecido ao público no festival. O menu valoriza as raízes culinárias da cidade e também traz referências de outros segmentos gastronômicos. Serão sabores para agradar todos os gostos, incluindo opções vegetarianas e veganas”, disse a titular da secretária municipal de Turismo de Piracicaba, Clarissa Quiararia.

MAIS - Para os amantes de doces, algumas das opções serão brownie de amêndoas, choux de pistache com ganache de limão, pão de mel, alfajores e sorvetes de pitaia + melancia e de açaí e caldo de cana com limão. Haverá, ainda, sucos naturais e caipirinha de frutas, bem como negroni e vinhos suave, tinto seco e branco. Quanto às cervejas, o público terá opções de ipa, stout, pilsen, entre outras.