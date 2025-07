Mercado Municipal se prepara para reabertura após incêndio

O incêndio começou por volta das 2h da madrugada de quarta-feira (23). O Corpo de Bombeiros foi acionado para o controle das chamas. Aproximadamente 25% da área total do mercado, que tem 3.367 metros quadrados, foi atingida. Dezenove boxes foram danificados. Não houve feridos. O local é administrado por meio de parceria entre a Prefeitura e a Associação dos Comerciantes.

A Polícia Científica iniciou na manhã desta quinta-feira (24) a perícia técnica no local, com apoio da Defesa Civil, para apurar as causas do incêndio e elaborar o laudo da ocorrência.

Comerciantes que não foram atingidos se preparam para a reabertura. Maria Heloisa Pereira de Oliveira, permissionária de uma pastelaria no mercado, declarou que já trabalha na organização do espaço. Segundo ela, a situação causou preocupação, mas a expectativa agora é retomar as atividades. Cláudio César Rosada, responsável por uma banca de hortifrúti desde 1988, relatou tristeza pelos colegas afetados e afirmou que a liberação do acesso representa um alívio para os que poderão voltar ao trabalho.