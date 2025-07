Incêndio no Mercadão: o que se sabe até agora

HISTÓRIA Considerado um dos mais antigos do Brasil, o Mercado Municipal de Piracicaba foi inaugurado em 1888. É tombado desde 1987 como patrimônio cultural do município. “Autorizamos o início dos trabalhos de limpeza e rescaldo e agora aguardamos a conclusão da análise técnica e do laudo estrutural”, destacou Alvaro Saviani, presidente do Codepac e secretário de Habitação e Regularização Fundiária.

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Mercado Municipal de Piracicaba na madrugada desta quarta-feira (23). O fogo começou por volta das 2h e destruiu parte significativa da estrutura. Dezessete lojas foram atingidas pelo incêndio. Não houve vítimas. Ao visitar o local, o prefeito Helinho Zanatta (PSD) informou que cerca de 25% da estrutura do mercado foi afetada. Em nota oficial, a Prefeitura de Piracicaba afirmou que uma força-tarefa foi montada para acompanhar a ocorrência. A gestão do Mercado é feita por meio de parceria público-privada com a Associação de Comerciantes, que mantém seguro da estrutura geral.

PREJUÍZO

Um dos comerciantes afetados é o lojista Francisco Nivaldo, que há 53 anos mantém duas bancas no local, onde trabalha com pastelaria. “Quando eu cheguei, 15 minutos depois, já tinha fogo até no teto. Minha loja foi destruída completamente. Eu emprego 15 funcionários, não tenho lojas em outro lugar. A minha vida é aqui”, desabafou Nivaldo, visivelmente abalado.

FECHADO NESTA QUINTA

No período da tarde, o prefeito Helinho Zanatta se reuniu com representantes da Associação de Comerciantes do Mercado e demais autoridades. Ficou definido que o Mercado permanecerá fechado para o público hoje (24).

“Se tudo correr bem, é possível que a parte não atingida pelo fogo possa ser reaberta ao público na sexta-feira (25)”, declarou o prefeito.

O prefeito disse também que vai se reunir com os permissionários que foram impactados pelo incêndio, para avaliar caso a caso e definir como a Prefeitura de Piracicaba pode oferecer suporte adequado.

Além disso, o deputado estadual Alex Madureira relatou que esteve em contato com o Governo do Estado, para tentar viabilizar recursos para a retomada dos trabalhos do Mercado Municipal.

MANIFESTAÇÕES

“Este acontecimento trágico não apenas destrói parte de um patrimônio histórico e cultural, mas afeta diretamente a subsistência de muitas famílias e a dinâmica econômica local, exigindo de todos nós uma resposta à altura do desafio.

Em meio à tristeza, quero expressar minha mais profunda admiração e gratidão ao 16º Grupamento de Bombeiros de Piracicaba. Sua ação rápida, precisa e incansável foi fundamental para conter o avanço das chamas, minimizando danos ainda maiores e protegendo vidas. Como deputado, já fiz contato com o Governo, acionando a Casa Civil, a Secretaria de Governo e o próprio Governador Tarcísio de Freitas para conseguirmos um Recurso Extraordinário, podendo assim ajudar na reconstrução do Mercado Municipal”, disse o deputado.

A deputada estadual Professora Bebel (PT) se disse muito triste com o incêndio que consumiu boa parte do Mercado. “É fundamental que se apurem as causas dessa tragédia e que a Prefeitura empenhe esforços para sua reconstrução. O patrimônio histórico da cidade está, há muito, em xeque”, escreveu. Diante deste triste episódio, me solidarizo com os permissionários e seus funcionários e coloco meu mandato popular na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo à disposição para contribuir no que for necessário”, escreveu.

O ex-deputado Roberto Moraes também lamentou o ocorrido. “É triste ver a imagem do seu incêndio. Penso nos permissionários que garantiam daquele espaço o seu ganha pão. Penso na nossa comunidade que frequentava. Penso na história em chamas. É hora de união pela reconstrução”, diz.