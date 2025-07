Hulk Hogan, ator e lutador de luta livre, morre aos 71 anos

Ao longo de sua trajetória, acumulou 12 títulos mundiais — seis na WWF e seis na WCW — consolidando-se como ícone e referência no universo da luta livre.

Além do ringue

O carisma e o físico marcante de Hogan o levaram para o mundo do entretenimento. Ele atuou em produções como “Rocky III” (1982), onde interpretou o personagem Thunderlips, além de participar dos filmes “Desafio Total” (1989), “Comando Suburbano” (1991) e “O Senhor Babá” (1993). Em 1994, estrelou a série “Thunder – Missão no Mar”. Embora sua carreira como ator tenha recebido críticas moderadas, Hogan conquistou um público fiel ao mesclar ação e comédia em suas obras.

No campo das controvérsias, Hogan esteve no centro de uma batalha judicial contra o site Gawker, que publicou um vídeo íntimo sem sua autorização em 2012. O processo terminou com uma indenização milionária de US$115 milhões, valor que ultrapassou US$140 milhões com multas, levando à falência da empresa. Um acordo subsequente de US$31 milhões encerrou o litígio.