Moraes decide não prender Bolsonaro, mas faz alerta sobre medidas

Moraes também sinalizou que não será admitida a utilização de subterfúgios para burlar a proibição do uso de redes sociais. "A explicitação da medida cautelar imposta no dia 17/7 pela decisão do dia 21/7, deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividades criminosas, com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como 'material pré-fabricado' para posterior postagens nas redes sociais de terceiros previamente coordenados", acrescentou.

Em uma frase marcante, Moraes afirmou: "Como diversas vezes salientei na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça é cega, mas não é tola."

Será considerado descumprimento das cautelares a replicação de conteúdo em redes sociais de entrevistas ou discursos públicos ou privados que reitere as afirmações caracterizadoras das infrações penais. Isso visa coibir a instrumentalização de "milícias digitais" ou apoiadores políticos para divulgar conteúdo ilícito previamente elaborado para ampliar a desinformação.