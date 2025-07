Receita Federal abre hoje (24) do 3º lote de restituição; veja

A partir das 10h desta quinta-feira (24), cerca de 7,2 milhões de contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) de 2025 terão a chance de acertar as contas com o Leão. A Receita Federal liberou a consulta ao terceiro dos cinco lotes de restituição do ano, que se destaca como o maior da história em número de contribuintes e o segundo maior em valor. Este lote também inclui restituições residuais de anos anteriores.

No total, 7.219.048 contribuintes receberão um montante de R$ 10 bilhões. A maior parcela desse valor será destinada a contribuintes com prioridade no reembolso, conforme informado pelo Fisco.

Detalhamento das Restituições