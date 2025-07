MEC não tem verba e livros terão atraso na entrega nas escolas

A Associação Brasileira de Livros e Conteúdos Educacionais (Abrelivros) emitiu um alerta preocupante: a falta de verba do Ministério da Educação (MEC) pode atrasar significativamente a entrega de livros didáticos para o ano letivo de 2026, impactando milhões de alunos da rede pública em todo o Brasil. Os mais afetados serão os estudantes do 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental, que só deverão receber materiais novos de português e matemática.

VEJA MAIS:



Cenário para 2026

De acordo com a Abrelivros, o cenário previsto para o próximo ano letivo é o seguinte:

1º a 3º anos do ensino fundamental: Alunos receberão apenas os novos livros de português e matemática.

Alunos receberão apenas os novos livros de português e matemática. 4º e 5º anos do ensino fundamental: Estudantes terão acesso a novos livros de português e matemática, mas as demais disciplinas dependerão de materiais reutilizados.

Estudantes terão acesso a novos livros de português e matemática, mas as demais disciplinas dependerão de materiais reutilizados. 6º a 9º ano do ensino fundamental: Haverá apenas algumas reposições de livros de português e matemática, sem previsão de novos materiais para outras disciplinas.

Haverá apenas algumas reposições de livros de português e matemática, sem previsão de novos materiais para outras disciplinas. Ensino médio (1º a 3º ano): Apenas 60% das escolas ou alunos devem receber os novos livros, reformulados conforme as diretrizes do Novo Ensino Médio, no início do ano. Os 40% restantes podem ter que esperar até junho para receber o material.

Orçamento insuficiente