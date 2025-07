Piracicaba inicia hoje (23) a 2ª Semana Leonardo Villar de Cinema

A 2ª Semana Municipal Leonardo Villar de Cinema está em pleno vapor, oferecendo uma série de oficinas, exibições e encontros gratuitos em diversos espaços públicos de Piracicaba. O evento, que vai até 26 de julho, celebra o renomado ator piracicabano Leonardo Villar e busca valorizar a produção audiovisual no interior paulista, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, da Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto e do Museu de Imagem e Som (MISP).

As inscrições para as atividades estão abertas e podem ser realizadas através do link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoZz2UutUuTblVE4xQI6U83JE3BkmZwYeA7vspHdxz8rpevQ/viewform.