Geosnice Godoy é a vítima do acidente fatal em Piracicaba

Geosnice era conhecida de algumas pessoas no local do acidente, e foi definida como uma mulher tranquila, sorridente e dedicada ao trabalho. Ela havia saído poucos minutos antes e planejava retornar logo. Mas o destino foi brutal: seu Cross Fox foi esmagado pela carreta que perdeu o controle e tombou para a pista contrária.

Geosnice Godoy Nunes Eleotero, de 60 anos. foi identificada oficialmente como a vítima fatal do acidente que envolveu uma carreta tombada na Estrada do Ceasa, no início da tarde desta quinta-feira (22). A colisão ocorreu enquanto a motorista fazia o caminho que percorria todos os dias para ir almoçar em Piracicaba.

O impacto foi imediato e devastador, destruindo o carro de Geosnice e deixando seu corpo preso às ferragens. Ela morreu no local, sem chances de ser socorrida. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU chegaram rapidamente, mas só puderam constatar o óbito após uma delicada operação de resgate, diante de um cenário de destruição que se estendia por metros ao longo do asfalto.

A notícia da morte de Geosnice espalhou-se rapidamente entre familiares e amigos, provocando uma onda de tristeza. Muitos motoristas tentavam entender o que havia acontecido.

A rodovia ficou parcialmente interditada por horas, para o trabalho das equipes, enquanto a perícia recolhia evidências para apurar as causas do tombamento da carreta, que seguem sob investigação.