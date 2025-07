Após incêndio, Prefeitura de Piracicaba cria força-tarefa urgente

Will Baldine/JP

A força-tarefa é composta por diversas secretarias municipais, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil. O Mercado Municipal permanece totalmente interditado para a realização do rescaldo e da limpeza.

Após um incêndio de grandes proporções atingir o Mercado Municipal de Piracicaba na madrugada desta quarta-feira (23), uma força-tarefa foi mobilizada pela Prefeitura para atuar no local com o objetivo de avaliar a estrutura e garantir condições de segurança para a retomada das atividades e remoção dos escombros.

De acordo com o secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, Luciano Celêncio, a área afetada será isolada com tapumes metálicos. A medida permitirá que o restante do espaço seja reaberto de forma gradual.

Após a limpeza, será realizada uma análise estrutural para verificar a integridade da alvenaria e a possibilidade de reaproveitamento na futura reconstrução. Segundo Celêncio, a Associação responsável pelo Mercado mantém um seguro da estrutura geral, e alguns permissionários também possuem seguro individual. Para os que não possuem cobertura, a Prefeitura e a Associação convocarão uma reunião com o objetivo de definir medidas de apoio.