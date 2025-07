28 mil alunos da rede estadual voltam às aulas nesta quarta-feira

O início do segundo semestre será marcado por duas semanas de reforço escolar e aplicação das provas de recuperação semestral. De 23 de julho a 5 de agosto, os estudantes terão aulas voltadas à revisão dos principais conteúdos do primeiro semestre, com foco em língua portuguesa e matemática, além dos demais componentes curriculares e itinerários formativos do Ensino Médio técnico e profissional.

Em Piracicaba, o retorno às aulas abrange 28,6 mil alunos. Já em Charqueada, são 749 estudantes, seguidos por São Pedro, com 716; Saltinho, com 596; Santa Maria da Serra, com 488; e Águas de São Pedro, com 154 alunos.

Estudantes da rede estadual de ensino voltam às aulas nesta quarta-feira (23), após o recesso do meio do ano. Na Diretoria de Ensino de Piracicaba, o retorno envolve 31,3 mil alunos de 69 escolas estaduais em Piracicaba e cidades da região.

A recuperação é voltada a alunos do 4º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio que tiveram notas iguais ou inferiores a cinco nos dois primeiros bimestres. A prova pode substituir a menor nota registrada no boletim no semestre. No entanto, mesmo quem obteve notas acima de cinco pode participar.

De acordo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), as provas terão 15 questões para língua portuguesa e matemática e 10 para os demais componentes. As avaliações serão aplicadas no horário regular das aulas, em datas definidas por escola, nos dias 6 ou 7 de agosto. A repescagem está prevista para 8 de agosto.