Usina ligada à mortandade de peixes em Piracicaba volta a operar

Apontada pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e pelo Ministério Público como responsável pela mortandade de cerca de 250 mil peixes no Rio Piracicaba em julho de 2024, a Usina São José, localizada em Rio das Pedras, retomou suas atividades. A reativação ocorre um ano após o despejo de melaço de cana-de-açúcar no ribeirão Tijuco Preto — afluente do Piracicaba — ter provocado a morte em massa de peixes no trecho urbano do rio e na planície alagável do Tanquã, a chamada Mini Pantanal Paulista.

A usina teve sua licença de operação suspensa em novembro passado, após a constatação de infrações no tratamento de efluentes. Desde então, suas atividades estavam paralisadas. Segundo a empresa, o processo de reativação do licenciamento ambiental transcorreu em conformidade com a legislação e incluiu diversas vistorias técnicas por órgãos competentes, que atestaram a regularidade das operações e o cumprimento das normas ambientais vigentes.

Usina segue em operação