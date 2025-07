Pai acusado de engravidar filha culpa sêmen na privada

O fato deixou a mulher de 42 anos perplexa, na cidade de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Depois de 12 anos com o homem, que já tinha três filhos adultos do primeiro casamento e havia feito vasectomia, com uma tentativa de reversão sem sucesso, ela ficou desolada diante da surpresa chocante.

Um pai adotivo, de 48 anos, foi denunciado pela filha adolescente por estupro de vulnerável, A mãe da menina, uma auxiliar de limpeza, descobriu a gravidez da filha durante uma consulta ginecológica de rotina. A gestação já estava com cerca de 15 semanas, o equivalente a quatro meses.

Em 2019, o casal decidiu adotar duas irmãs biológicas, então com 9 e 8 anos. De acordo com o depoimento da mãe à delegada Andréa Levy, o comportamento do marido mudou, tornando-se mais frio e irritado após a adoção.

Logo após ela notar essa mudança, a menina relatou que acordou em algumas ocasiões, com o pai acariciando suas partes íntimas. A mãe não acreditou, pois a filha costumava mentir, mas questionou o homem, que ficou abalado, chorou e negou o fato.

Agora, com a confirmação da gravidez, ele foi novamente questionado pela companheira, mas permaneceu em silêncio, despertando suspeitas. A mãe investigou por conta própria, se a menina estava se relacionando com alguém, na escola e com colegas, mas não foi confirmado.