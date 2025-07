Mulher atingida e morta por carreta tinha saído para almoçar

A cena chocante mobilizou funcionários de empresas próximas e paralisou o trânsito na região. De acordo com as informações colhidas no local, a vítima seguia pela via quando a parte traseira de uma carreta carregada perdeu o equilíbrio em uma curva e desabou sobre o carro, destruindo-o completamente. A mulher ficou presa nas ferragens, sem qualquer chance de se salvar, e morreu ainda no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da concessionária da rodovia foram acionadas às pressas, mas só puderam constatar o óbito após um longo e delicado trabalho para retirar o corpo das ferragens. O impacto do acidente foi tão forte que os destroços do veículo se espalharam pela pista.

Testemunhas, visivelmente abaladas, relataram que a mulher era conhecida na região e que minutos antes havia se despedido dos colegas para ir almoçar.