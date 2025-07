Veja o que Bolsonaro responderá a Moraes para evitar prisão

No documento, os advogados afirmam que não há especificação clara sobre os limites impostos a Bolsonaro no que diz respeito a manifestações públicas. A medida em vigor impede o uso direto das redes sociais pelo ex-presidente, mas a defesa argumenta que ele continua autorizado a se pronunciar, desde que suas falas não sejam divulgadas por meio de seus perfis oficiais.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou, nesta terça-feira (22), uma manifestação no Supremo Tribunal Federal (STF) em resposta ao questionamento feito pelo ministro Alexandre de Moraes sobre possível descumprimento de medidas cautelares. O caso pode resultar em pedido de prisão imediata.

A equipe jurídica sustenta que Bolsonaro não pode ser responsabilizado por publicações feitas por terceiros, incluindo meios de comunicação ou apoiadores que reproduzam suas declarações em ambientes digitais.

Dessa forma, a defesa afirma que uma eventual prisão seria inadequada, uma vez que não há, segundo os advogados, uma definição precisa sobre o alcance da restrição judicial.

Além disso, o filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, que administra as redes sociais do pai, já teria sido orientado judicialmente a não publicar conteúdos em nome de Jair Bolsonaro.