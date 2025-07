Justiça manda prender Oruam; rapper vai responder por 7 crimes

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) recebeu, na terça-feira (22), um pedido de prisão temporária contra Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam. A solicitação foi feita após uma operação da Polícia Civil realizada na noite de segunda-feira (21), no bairro do Joá, Zona Oeste da capital fluminense. O artista não foi localizado durante a ação e deixou o local antes da chegada dos agentes.

De acordo com a Polícia Civil, Oruam será investigado por supostos vínculos com o Comando Vermelho (CV) e pela presença de um adolescente infrator em sua residência. O menor, segundo os agentes, é suspeito de envolvimento em roubos e de atuar como segurança de Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, apontado como integrante da facção.

Ação contra o Oruam

Durante a ação, os policiais afirmam ter encontrado pela segunda vez, em um intervalo inferior a seis meses, uma pessoa com ligação com o CV na residência do artista. A polícia também informou que, ao abordar o adolescente que saía da casa com outras quatro pessoas, Oruam e mais oito indivíduos teriam reagido verbal e fisicamente, lançando objetos contra os agentes.

Segundo informações divulgadas, um dos homens correu para dentro do imóvel, o que motivou a entrada dos policiais. Ele foi autuado por diversos crimes, incluindo associação ao tráfico.