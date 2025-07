Pintor leva descarga elétrica, cai de edificaçao e morre

O pintor Cleiton Fernando José, de 36 anos, perdeu a vida de forma brutal após sofrer uma descarga elétrica e despencar de aproximadamente 10 metros enquanto trabalhava na fachada de um prédio comercial na manhã desta segunda- feira (21), na rua Abraão Jorge Mansur, em Leme, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo relatos da Polícia Militar, Cleiton, que pintava o imóvel, tocou acidentalmente em um fio de alta tensão. O choque foi imediato e violento, lançando-o no vazio. O impacto no solo deixou testemunhas em choque e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que chegaram rapidamente ao local.