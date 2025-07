Klabin paralisa fábrica por baixa no papel reciclado

A Klabin interrompeu temporariamente as operações em sua planta industrial de Paulínia, a 63km de Piracicaba, após queda na rentabilidade da produção de papel reciclado. A decisão, tomada por razões de mercado, foi comunicada aos funcionários nesta segunda-feira (21), no início do primeiro turno.

A unidade, adquirida pela empresa em 2020 durante a incorporação dos ativos da International Paper no Brasil, vinha operando com parte da capacidade reduzida desde o ano passado. Com potencial produtivo de 65 mil toneladas anuais, a fábrica funcionava em três turnos até a recente paralisação.

VEJA MAIS:

Cenário de baixa viabilidade econômica