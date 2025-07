Mais de 82 lojas fecham as portas no centro de Piracicaba

Somente na rua Governador Pedro de Toledo, foram constatadas 50 lojas com as portas fechadas, sem funcionamento ou com imóveis disponíveis para aluguel. Já nas demais quadras analisadas, o número de pontos comerciais desativados também chamou a atenção pela quantidade.

Um levantamento realizado pelo Jornal de Piracicaba , nesta segunda-feira (21), identificou mais de 80 estabelecimentos comerciais fechados no Centro da cidade. A contagem foi feita ao longo de trechos entre as ruas Governador Pedro de Toledo e Benjamin Constant, duas das vias com maior fluxo de comércio e circulação de pedestres no município.

O cenário tem provocado discussões nas ruas do centro na cidade. Moradores e consumidores comentaram as possíveis causas do fechamento das lojas. Parte dos usuários atribuiu a situação à alta carga tributária e aos custos operacionais. “Os impostos e as altas taxas de juros têm contribuído para isso. As coisas estão muito caras”, disse Cinthia Martins, consumidora.

Outras opiniões apontaram mudanças no comportamento dos consumidores como um dos motivos para o esvaziamento das lojas físicas. “Não sei se é esse o caso, mas a grande maioria das lojas físicas está fechando porque muitos lojistas ainda não entenderam que o comportamento do consumidor mudou. Hoje em dia, as pessoas preferem comprar tudo online”, comentou outro usuário.

Além das reações virtuais, o fechamento em larga escala preocupa moradores da região central e trabalhadores do comércio. A possibilidade de aumento no desemprego e o impacto na economia local são algumas das consequências mencionadas por quem passa diariamente pelas ruas afetadas.