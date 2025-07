Portelinha e + 13: comunidades serão regulamentadas em Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, está intensificando os esforços para regularizar núcleos informais de interesse social, garantindo a posse legal de imóveis a milhares de famílias. Dois novos processos licitatórios foram abertos, visando à contratação de empresas especializadas para atuar em 14 núcleos, beneficiando 1.577 famílias.

Investimento milionário para regulamentação



O pregão eletrônico 141/2025 foca na regularização dos núcleos Portelinha (911 lotes) e Pantanal (307 lotes), totalizando 1.218 famílias. Este projeto é resultado de um convênio com o Governo Federal, através do Novo PAC do Ministério das Cidades, com um investimento de R$ 2 milhões e contrapartida municipal. O valor total estimado do investimento é de R$ 2.043.236,67, e a fase de lances está programada para esta sexta-feira, 25 de julho, às 9h.