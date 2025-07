Erro de piloto teria agravado queda de avião na Coreia do Sul

De acordo com informações obtidas pela agência Reuters, os dados extraídos do gravador de voz da cabine, registros do computador de bordo e o interruptor físico de um dos motores indicam que os pilotos, durante o momento crítico da emergência, interromperam o funcionamento do motor que ainda operava melhor, após a colisão com aves — mais especificamente, patos. Essa ação, segundo os investigadores, pode ter comprometido gravemente as chances de um pouso seguro.

A tragédia envolvendo o voo 2216 da companhia sul-coreana Jeju Air ganhou novos desdobramentos. Segundo fontes ligadas à investigação, os pilotos desligaram o motor que apresentava melhor desempenho momentos após a aeronave colidir com aves, o que teria sido um erro decisivo para o agravamento da situação. O acidente, ocorrido em 29 de dezembro de 2024, deixou 179 mortos e apenas duas sobreviventes entre as 181 pessoas a bordo.

Embora o relatório oficial do Conselho de Investigação de Acidentes de Aviação e Ferrovias da Coreia do Sul ainda não tenha sido divulgado, os indícios apontam para uma sequência de decisões equivocadas durante a tentativa de pouso de emergência. A Jeju Air informou que segue colaborando com as investigações e aguarda a conclusão do documento final, que pode levar até um ano para ser publicado, conforme protocolos internacionais.

Colisão e explosão marcaram a tragédia

O voo partiu de Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan, no sudoeste da Coreia do Sul. Já em procedimento de aproximação, o Boeing 737 colidiu com um bando de aves, forçando um pouso de emergência. A aeronave tocou o solo de barriga, bateu contra um muro no aeroporto e explodiu, causando incêndio imediato. Apenas duas pessoas sobreviveram.

Com 179 mortos, o acidente se tornou o mais mortal da história da aviação sul-coreana. Até então, o pior registro era de 2002, quando um Boeing 767 da Air China caiu próximo ao aeroporto de Busan-Gimhae, deixando 129 vítimas fatais.