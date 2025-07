Autor de homicídio quase foi linchado por populares em Piracicaba

Zaquiel do Nascimento Silva, de 38 anos, foi assassinado a facadas no meio da rua Vasco da Gama, diante de vizinhos, em um episódio de violência que por pouco não terminou em linchamento.

Segundo testemunhas, a confusão começou por volta das 21h. Gritos e correria ecoaram pela via até que Zaquiel caiu sobre o asfalto, coberto de sangue, com diversas perfurações de faca. Ao lado dele, outra vítima que se envolveu também sofria ferida, agonizando à espera de socorro.

A brutalidade da cena revoltou os moradores. Quando perceberam quem seria o autor do crime, dezenas de pessoas se voltaram contra ele e iniciaram um espancamento, tentando fazer justiça com as próprias mãos. A fúria foi tamanha que, não fosse a rápida chegada da Polícia Militar, o homem provavelmente não teria sobrevivido. Mesmo gravemente ferido, o suspeito foi retirado às pressas do local, e levado sob escolta para a Santa Casa.

Zaquiel, por sua vez, não teve a mesma sorte. Quando o SAMU chegou, só pôde constatar sua morte. O corpo, estendido no asfalto, com sangue escorrendo pelo chão e cercado por pessoas em prantos, comoveu quem assistia à cena. O terceiro homem, também esfaqueado na confusão, foi encaminhado em estado grave ao Hospital dos Fornecedores de Cana, onde luta pela vida.