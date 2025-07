Zaquiel do Nascimento é a vítima fatal da briga em Piracicaba

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias e a autoria do crime. Equipes trabalham para identificar todos os envolvidos e entender a dinâmica do caso. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.

Zaquiel do Nascimento Silva deixa familiares e amigos, que agora aguardam por respostas sobre o episódio que tirou sua vida de forma trágica e brutal.