Brasil lançará o Pix Parcelado: Compras sem cartão e sem anuidade

O Banco Central anunciou o lançamento do Pix Parcelado para setembro. A nova função permitirá que consumidores parcelem pagamentos no momento da compra. Já os comerciantes continuarão recebendo o valor total da venda de forma imediata, como acontece no Pix atual.

Com a nova opção, será possível dividir o valor da compra sem a necessidade de bandeiras internacionais. Para os lojistas, o recebimento integral no ato da venda elimina prazos e taxas relacionados à antecipação de crédito, além de reduzir custos operacionais.

O Pix Parcelado faz parte de um conjunto de inovações do Banco Central para o sistema financeiro. Estão previstas ainda novas modalidades, como pagamentos híbridos que permitirão a integração de boletos com QR code e o uso do Pix em ambientes sem conexão à internet.

De acordo com o Banco Central, aproximadamente 70% da população já utiliza o Pix. Com a implementação do parcelamento, a expectativa é de aumento no volume de operações realizadas por meio do sistema.