Conta de energia vai pesar menos para famílias de baixa renda

Cerca de 60 milhões de brasileiros serão beneficiados com a isenção na tarifa de energia elétrica. A medida está prevista na Medida Provisória nº 1.300/2025, que institui o Programa Luz do Povo. O benefício é voltado para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), incluindo comunidades indígenas, quilombolas e moradores de áreas atendidas por sistemas isolados de geração. Pessoas com deficiência e idosos com mais de 65 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também estão incluídos.

A partir de julho, consumidores que utilizaram até 80 kWh no mês anterior e se enquadram nos critérios do programa já começaram a receber a gratuidade na conta de energia elétrica. A medida foi implementada para ampliar o acesso à eletricidade e reduzir desigualdades no país.

Dois tipos de benefício previstos

O Programa Luz do Povo prevê dois tipos de apoio: a Tarifa Social de Energia Elétrica, que já está em vigor, e o Desconto Social de Energia Elétrica, que começa a valer em janeiro de 2026.