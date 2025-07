Caminhão atropela e mata adolescente no acostamento da SP 310

Um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (21), resultou na morte de um adolescente de 15 anos na rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o atropelamento ocorreu por volta das 5h50, na altura do km 164, sentido sul da pista, quando o jovem Arthur Venture de Grava Morais caminhava no acostamento com outro colega. Ele foi atingido em cheio por um caminhão que saiu da pista de rolamento. O trecho estava com neblina no momento do choque.