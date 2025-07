Fim da fuga: polícia acha suspeitos de matar adolescente Nicolly

Após a localização e abordagem, o casal foi encaminhado para o Plantão Policial de Hortolândia para prestar depoimento e, posteriormente, transferido para a Fundação Casa, onde ficou à disposição da Justiça. A avó do adolescente, que os abrigou durante a fuga, também foi detida por envolvimento.

O crime e a busca

Nicolly, estudante dedicada e apaixonada por arte, estava passando férias na casa do avô quando saiu dizendo que visitaria o namorado. Ela nunca mais retornou. A família, inicialmente esperançosa por contato via celular, mergulhou no desespero ao perceber o sumiço prolongado e as mensagens suspeitas trocadas pelo casal.