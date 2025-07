Prefeitura zera fila de espera por mamografias e endoscopia

De acordo com a gerência da Atenção Secundária em Saúde, em 2024, de 01/01 a 30/06, a rede pública realizou 2.524 exames de mamografia e 248 de endoscopia; no mesmo período de 2025, na atual Administração, já foram realizadas 14.565 mamografias e 1.820 endoscopias, um crescimento de 477% e 633%, respectivamente, na oferta pelos exames em apenas seis meses.

O vice-prefeito e secretário de Saúde, dr. Sérgio Pacheco, lembrou que a demanda represada nestas duas áreas estava muito grande. “Só de mamografia eram mais de 6.000 pacientes e de endoscopia pouco mais de 2.000 e isso é muito. Realizamos mutirões, instalamos duas carretas para realização de mamografia na Paulista e em Santa Terezinha, ampliamos a oferta de diversos exames, fizemos parcerias com o Cismetro, corremos contra o tempo para conseguir atingir este objetivo uma vez que os pacientes aguardavam, pelo menos, desde 2021 por estes exames. A fila de mamografia encerramos em maio e a de endoscopia foi zerada na semana passada”, enfatizou.

Segundo dr. Sérgio Pacheco, a partir de agora, a espera é mínima para estes exames. “O acesso para o agendamento dos exames está liberado na Atenção Básica, direto nos postinhos de saúde dos bairros. Assim que o paciente estiver com o pedido médico em mãos a sua unidade de saúde já pode fazer o agendamento no sistema SISS Saúde para a próxima data disponível. Por exemplo, nesta segunda-feira, 30/06, temos vagas para que ambos os exames possam ser realizados já partir desta terça-feira, 01/07”, completou.

De acordo com o prefeito Helinho Zanatta, aos poucos as melhorias vão acontecendo e outras especialidades importantes também terão fila de espera zeradas no município. “Quando assumimos encontramos diversos desafios e o da Saúde era o mais complexo. Fomos avaliando todos os casos, vimos as possibilidades e fomos desenrolando os problemas com o empenho de todas as equipes e parceiros desta Secretaria. Não vamos parar por aqui, vamos continuar ofertando os procedimentos para que todos sejam atendidos de forma rápida e digna”, afirmou.