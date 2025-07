VÍDEO: Dois morrem esfaqueados e um fica ferido em Piracicaba

A noite deste domingo (20) foi marcada por violência no Jardim Esplanada, em Piracicaba. Dois homens foram mortos a facadas e um terceiro ficou gravemente ferido após um desentendimento na rua Vasco da Gama.

As vítimas foram encontradas caídas no asfalto, com marcas de sangue espalhadas pelo local, o que chocou moradores e curiosos que se aglomeraram nas proximidades. Até o momento, as circunstâncias e a motivação do crime ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.