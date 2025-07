Bolsonaro de tornozeleira eletrônica; PF cita estímulo de tarifas

Na manhã desta sexta-feira (18), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a usar tornozeleira eletrônica por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A medida foi determinada após mais uma operação da Polícia Federal (PF), que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-mandatário, incluindo sua casa e o escritório político na sede do PL, em Brasília.

A decisão de Moraes impôs ao menos três restrições: uso da tornozeleira, proibição de contato com o filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e veto ao uso de redes sociais. As ações fazem parte do inquérito que investiga tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

