PF encontra U$14 mil dólares e pen drive na casa de Bolsonaro

A PF comunicou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a apreensão de um pen drive escondido em um banheiro, uma cópia de uma ação judicial movida contra o ministro do STF Alexandre de Moraes, e aproximadamente US$ 14 mil em espécie, além de R$ 8 mil.



O pen drive, encontrado em um banheiro da casa de Bolsonaro, foi imediatamente levado para o laboratório da PF para perícia da polícia científica. Em entrevista à imprensa, o ex-presidente negou ter conhecimento sobre o dispositivo. "Nunca abri um pen drive na vida", afirmou Bolsonaro.



A petição apreendida trata-se de uma cópia da ação que a plataforma de vídeos Rumble move contra o ministro Alexandre de Moraes. A Rumble acusa Moraes de censura e busca que as ordens do magistrado para derrubar contas de usuários da plataforma não tenham efeito legal nos Estados Unidos. O processo, aberto em fevereiro, foi protocolado em conjunto com o grupo de comunicação Trump Media & Technology Group, do ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

Além dos documentos e do pen drive, agentes federais também encontraram US$ 14 mil e R$ 8 mil na residência do ex-presidente. Embora ter dinheiro em casa não seja ilegal, é necessário declarar à Receita Federal valores acima de US$ 10 mil ao entrar ou sair do país.

Medidas cautelares e defesa do Ex-Presidente