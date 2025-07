Reforma da USF Kobayat Líbano inicia nesta segunda-feira (21)

A Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias de Saúde e de Obras, inicia nesta segunda-feira, 21 de julho, a reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) Kobayat Líbano. A iniciativa faz parte da Etapa 1 do cronograma de reformas das unidades de saúde do município, com investimento de R$ 286.451,74 e prazo estimado de dois meses para conclusão.

Segundo o secretário de Saúde, Dr. Sérgio Pacheco, as equipes da USF já estão informando os usuários sobre os novos locais de atendimento. “É uma reforma importante, cobrada pela comunidade local. Pedimos paciência por eventuais transtornos, pois estamos trabalhando para oferecer o melhor atendimento à população. As obras fazem parte desse compromisso”, afirmou.

A reforma da USF Kobayat Líbano inclui diversas melhorias na estrutura física da unidade: troca do telhado e da estrutura de cobertura; substituição de tomadas e interruptores; demolição e substituição completa do piso por granilite; troca de azulejos; reforma dos banheiros com adaptação para acessibilidade (PNE); pintura interna e externa; reforma das calçadas externas; retirada do alambrado e instalação de novo gradil de segurança.