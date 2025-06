Investimento de R$490 mil; USFs Artemis reabrem após reformas

Localizadas na avenida Fioravente Cenedese, nº 881, as unidades foram reformadas com um investimento de R$ 490 mil. As obras contemplaram troca de pisos, substituição de esquadrias, pintura completa, reorganização dos ambientes internos, além da construção de abrigo para resíduos e muro de contenção nos fundos do terreno.

As Unidades de Saúde da Família (USFs) Artemis 1 e 2, em Piracicaba, retomaram o atendimento à população após passarem por reformas completas. As melhorias incluíram a entrega de uma nova farmácia no mesmo terreno, ampliando o acesso a medicamentos e fortalecendo a rede de atenção básica no distrito. A reabertura beneficia diretamente cerca de 8 mil moradores da região.

A grande novidade é a nova farmácia, anexa às USFs, que já está em funcionamento. A implantação do serviço era uma demanda antiga da população e agora facilita o acesso dos moradores aos medicamentos básicos, em um espaço mais moderno e centralizado.

Para marcar a conclusão das obras, o prefeito Helinho Zanatta, acompanhado do vice-prefeito e secretário de Saúde, dr. Sérgio Pacheco, e do secretário de Obras, Luciano Celêncio, visitou as instalações. “Está tudo funcionando bem. Ainda há ajustes a serem feitos, mas o mais importante é que conseguimos entregar à população uma estrutura funcional e com a farmácia do lado, como foi pedido pelos moradores”, comentou o prefeito.

O vice-prefeito ressaltou o empenho da equipe para concluir a obra. “O projeto estava parado e era para ter sido entregue em 2024. Assumimos o compromisso de finalizar e entregar. Mesmo com pendências no projeto original, conseguimos retomar e agora seguimos com adequações necessárias. O importante é que a população já tem acesso ao serviço em um ponto central do distrito”, afirmou Pacheco.